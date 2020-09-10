بيان الحوار الليبي: توصلنا إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية

أكدت تقارير وسائل إعلام عربية على حدوث تفاهمات بين وفدي ليبيا في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن المسائل العالقة في الأزمة.

وأفادت التقارير بتوافق بين الأطراف الليبية على منصب محافظ المصرف المركزي والاتفاق على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي، ما يفتح الباب لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وهذا ما أشار إليه البيان الختامي الذي يمثل توافق بين الطرفين، وفقا لقناة العربية.

واستؤنفت المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بإجراء جلسة رابعة اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة. حيث حاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.