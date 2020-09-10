إعلان حالة طوارئ اقتصادية في #السودان بعد تقلبات في العملة

أعلن السودان، الخميس، حالة طوارئ اقتصادية في البلاد بعد تقلبات في العملة.

وقال مسؤولون إن السودان أعلن الخميس 10 سبتمبر حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع الأخيرة بسبب “تخريب ممنهج”.

وأبلغ المسؤولون أن الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي، ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام القادمة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.

أعلنت السلطات في السودان حالة الطوارئ لمدة شهور ثلاثة بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد، وراح ضحيتها العشرات.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع الوطني أن السودان يعتبر الآن “منطقة كوارث طبيعية”.

وقد غمرت مياه الفيضان مساحات شاسعة، كما بيّنت صور التقطتها أقمار اصطناعية.