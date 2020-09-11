بعد مسيرة مذهلة… محمد الشلهوب يودع كرة القدم

أعلن قائد الهلال محمد الشلهوب اعتزال لعب كرة القدم اليوم الخميس، بعد مسيرة مذهلة في الملاعب وفوزه في خلال العام الأخير بلقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب دوري أبطال آسيا.

وقضى الشلهوب (39 عاماً) مسيرته الاحترافية في الهلال وقضى هناك أكثر من 20 عاماً وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية ممكنة.

وأعلن الهلال اعتزال اللاعب بنشر فيديو في حسابه على تويتر يضم العديد من لقطات الشهلوب وتتويجه بالألقاب على مدار السنوات.

وقال الشلهوب في رسالة عبر الفيديو: “اليوم في نهاية مسيرتي كلاعب أتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة ولجميع المسؤولين الرياضيين الذين عملت تحت قيادتهم ولجميع رؤساء النادي طوال تاريخه”.

وأضاف اللاعب الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين: “كما أحب أشكر كل زملائي اللاعبين في جميع الأجيال سواء في المنتخب أو النادي وأشكر جميع الجماهير الرياضية عامة والجمهوري الهلالي خاصة”.

وتابع لاعب الوسط المهاجم بعد يوم واحد من رفع كأس الدوري السعودي في ختام الموسم: “رسالتي في هذا اليوم لجميع زملائي اللاعبين الحاليين إني فخور فيكم وبإذن الله تواصلوا الإنجازات والانتصارات وأنا متأكد بإذن الله ستسعدون جماهير هذا النادي الكبير”.

وخاض الشلهوب 118 مباراة دولية مع السعودية وسجل 19 هدفاً وكان الظهور الأول أمام لبنان في 2000 بينما جاءت المشاركة الأخيرة في مباراة ودية أمام العراق في فبراير (شباط) 2018.