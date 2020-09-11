تصفية: أكبر مزاد في عام 2020 بالدمام الثلاثاء المقبل

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، إقامة مزاد مخطط “جوهرة المطار” بمدينة الدمام، والذي تبلغ مساحته 10.2 مليون متر مربع، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر.

وأوضحت اللجنة أن المزاد يعد الأكبر لعام 2020، وسيقام بفندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر، مبينة أن آخر موعد للتسجيل وتسليم الشيكات سيكون بعد غد الأحد 13 سبتمبر، وذلك في المقر الرئيسي لشركة أدير العقارية بمدينة الخبر.

وأبانت أن من شروط دخول المزاد إحضار شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ 5 ملايين ريال، مبينة أن السعي عبارة عن 2.5% من مبلغ الشراء، ويحرر بشيك مستقل من قبل المشتري باسم/ لجنة المساهمات العقارية، مشيرة إلى أن سعر الشراء شامل لضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أنه يشترط حضور المشتري شخصياً مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو حضور الوكيل الشرعي مع إحضار ما يثبت الوكالة الشرعية، وأن تتضمن حق الشراء، ودفع الثمن وقبول الإفراغ وتسلم الصكوك وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.