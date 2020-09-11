عاجل… النفط يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية و”برنت” يتراجع أدنى حاجز 40 دولاراً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بنحو مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

ويثير ارتفاع مخزونات النفط لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم مخاوف المستثمرين بشأن سرعة تعافي الطلب على الخام خلال جائحة “كورونا”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.5% إلى 39.86 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 0.4% عند 37.16 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.