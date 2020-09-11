«الأمر بالمعروف» تشارك في مهرجان تربة للتمور

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تربة في مهرجان تربة للتمور لهذا العام ١٤٤١هـ الذي افتتح بحضور سعادة محافظ تربة الأستاذ عبدالعزيز المفرجي.

وتضمنت المشاركة حضوراً ميدانياً وتوعوياً عبر اللوحات التوعوية تفعيلاً لحملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

كما زار سعادته معرض الهيئة وأثنى على مشاركتها الوقائية والتوعوية والميدانية والتي تضمنت التأكيد على أهمية الصلاة والمحافظة عليها وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجرائم المعلوماتية، مع مراعاة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لجائحة كورونا خلال تواجد الزوار في المهرجان.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه أكد العمري على حرص الرئاسة العامة على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المقامة في المنطقة مع ضرورة تطبيق العاملين في الميدان لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

كما تحظى مثل هذه المشاركات بدعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.