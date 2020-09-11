من جديد: الأمن التركي يعتقل العشرات على صلة بمحاولة الانقلاب

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الجمعة، بأن الادعاء العام أمر باحتجاز أكثر من 100 شخص يشتبه في أنهم من أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن إسطنبول وأنقرة وبالق أسير، مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق ما لايقل عن 117 شخصاً، بينهم عسكريون، من الجيش والشرطة، ومحامون.

وتتهم أنقرة جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وتقول إنه يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش.

وتصنف تركيا حركة غولن “منظمة إرهابية”. وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ومنذ الانقلاب الفاشل، جرى اعتقال أو طرد عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من الخدمة.