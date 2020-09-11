دوري أبطال أوروبا: هذه هي قائمة الفرق المشاركة في النسخة الجديدة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، عن قائمة الفرق المشاركة في دور المجموعات من الموسم الجديد 2020-2021، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ستقام قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ضمن 26 فريقاً تواجدهم فى دور المجموعات من أصل 32 فريقاً، ويتبقى فقط 6 فرق سيتأهلوا من خلال الأدوار التمهيدية.

وفيما يلي قائمة الفرق الـ26 التي ضمنت التأهل لدور المجموعات:

إسبانيا: ريال مدريد – برشلونة – أتلتيكو مدريد – إشبيلية.

إنجلترا: ليفربول – مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – تشيلسي.

ألمانيا: بايرن ميونخ – بوروسيا دورتموند – لايبزيغ – بروسيا مونشنغلادباخ.

إيطاليا: يوفنتوس – إنتر ميلان – أتالانتا – لاتسيو.

فرنسا: سان جيرمان – مارسيليا – ستاد رين.