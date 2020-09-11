جونز هوبكنز: وفيات #كورونا في أمريكا تتخطى 191 ألفاً

ارتفعت الولايات المتحدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 191 ألفاً و727 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى ستة ملايين و395 ألفاً و603 حالات، وفقاً لأحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الإحصاء الصادر الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي الخميس (00:00 بتوقيت غرينتش الجمعة) جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 37 ألفاً و356 حالة إصابة جديدة وألف حالة وفاة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 33 ألفاً و19 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من نيوجيرسي وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ749 ألفاً و467 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية في جامعة واشنطن، أنه بحلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت 258 ألف حالة تصل إلى 400 ألف بحلول الأول من ديسمبر المقبل.