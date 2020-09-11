قصف إسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات عنيفة هزت مدينة حلب وريفها بعد منتصف ليل أمس الخميس، ناجمة عن قصف إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، استهدف منطقة معامل الدفاع بالقرب من السفيرة في ريف حلب الشرقي، التي تتواجد فيها الميليشيات الموالية لإيران.

وأشار إلى أن دفاعات الجيش السوري الجوية حاولت التصدي للصواريخ وتمكنت من إسقاط بعضها، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة القصف.

ونشر المرصد السوري في 3 سبتمبر الجاري، أن طيران يرجح أنه إسرائيلي استهدف مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث وثق مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين.

ولفت إلى استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف موقعاً تابعاً لميليشيا حزب الله العراقي، يقع على بعد 5 كيلومترات عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 عناصر من الميليشيا، موضحاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما كان المرصد السوري أشار مساء الثاني من الشهر الجاري، إلى قصف جوي إسرائيلي استهدف حرم مطار التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة لمواقع إيرانية بالمنطقة هناك، حيث جرى الاستهداف من أجواء البادية السورية، وهو المجال الجوي للتحالف الدولي.