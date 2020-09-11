الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أنه بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77,842 حالة.

في السياق، كشفت الوزارة عن شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.