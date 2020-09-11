“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة وجازان والباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم، الطائف، ميسان، العرضيات، الكامل، بحرة، عرفات، العاصمة المقدسة، الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية, وسيول وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا سمح الله -.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية و ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، و الدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي ، و بيش، وصامطة ، وصبيا، وضمد، و فرسان، وفيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.