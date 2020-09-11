“الشورى” يطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

يناقش مجلس الشورى، الثلاثاء المقبل، في جلساته العادية عن بعد، مطالبات وتوصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440- 1441 هـ.

وأوضح جدول المناقشات أن اللجنة المالية طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

واستندت اللجنة بعد دراسة التقرير السنوي للمؤسسة على أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده بفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته، ما يرفع التكلفة ويصعب عليه الوصل للرعاية الصحية، وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.