مستشار ملك #البحرين: إقامة علاقات مع #إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها

قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد بن خليفة، إن إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وأضاف أن الاتفاق رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل.

وتابع أن السلام العادل هو المصلحة الحقيقية لمستقبل شعوب المنطقة، ومملكة البحرين تضع نهج الانفتاح والتعايش مع المجتمع في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، ونبني على قرون التعايش والتماسك المجتمع فيها بين مختلف الأعراق والديانات.