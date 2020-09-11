بوينغ ماكس تقترب من العودة للتحليق بعد اكتمال الاختبارات الأوروبية

أكملت طائرة بوينغ الأمريكية ماكس 737 المتوقفة عن التشغيل مجموعة من اختبارات الطيران مع الجهات الرقابية الأوروبية لسلامة الطيران، في خطوة أخرى تقربها من العودة من جديد للتحليق.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة، قالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية “إياسا” في بيان الجمعة، إنها ستجري الآن تقييم بيانات الرحلات.

وسيرت الوكالة، التي تتخذ من كولون بألمانيا مقراً، الرحلات من فانكوفر بالقرب من عمليات بوينغ بمنطقة سياتل، لتفادي قيود السفر الأمريكية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أن في إطار الخطوة الموالية في تقييمها لعودة الطائرة للخدمة، تجري إياسا تحليلاً الآن للبيانات والمعلومات الأخرى التي جمعت خلال الرحلات.

وتوقفت الطائرة ماكس عن الطيران منذ مارس (آذار) 2019 بعد حادثين، أوديا بـ 346 شخصاً.