وزير العمل والتوظيف الفلبيني يبحث مع الملحق العمالي للمملكة تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو بمكتبه بمقر وزارة العمل والتوظيف الملحق العمالي محمد المطيري، الذي تم تعيينه مؤخرًا ضمن خطة المملكة العربية السعودية لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في مختلف الدول.

واستُعرِضت خلال اللقاء مهام الملحقية العمالية لدى الفلبين، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وعدد من المواضيع المشتركة.

وأعرب السيد سلفستر بيلو في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لافتتاحها الملحقية الأولى على مستوى المملكة في الفلبين، مما يدل على مدى تميز العلاقة بين البلدين.