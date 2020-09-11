مواطنة تستنجد بـ”العمل”: “فصلوني وأخذوا راتبي”

استنجدث مواطنة تدعى “ليلى” بمكتب العمل مما أسمته ظلم مديرها الأجنبي لها وأخذ حقوقها، إذ فصلت من عملها دون أسباب نظامية.

في التفاصيل، تقول إنها “كانت تعمل بشركة للأطعمة وتقديم القهوة في جدة، وأجبرت على عمل إضافي لم يكتب بالعقد، بعد رفضها رفع لها مديرها الأجنبي 3 إنذارات في نفس اليوم، وأخيراً فصلها فصلا تعسفيا”.

وتابعت: “تواصلت معي موظفة الموارد البشرية وأعطتني الفصل التعسفي، إلا أني عندما رجعت إلى مديرة الموارد البشرية استغربت هذا التصرف من الموظفة”.

تضيف: “عندما سألت عن السبب لم تصلني إجابة”، مؤكدة أنها طالبت بمستحقاتها إلا أنهم خصموا جزءا كبيرا من الراتب كما لم يحتسبوا بدل الإجازات السنوية ولم يحتسبوا لها راتب الشهر الجاري.

ودشنت ليلى وسما على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، تطالب فيه مكتب العمل بدعمها حتى الحصول على مستحقاتها.