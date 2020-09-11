اعتدال: فكر التطرف لا ينشط بمفرده لا بد من الداعمين ولدينا الكفاءة لرصده وكشفه

قال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف، إنه لا يمكن أن ينشط الفكر المتطرف من تلقاء نفسه، فوجود الحاضنات الداعمة له تساهم في تطوّر خطورته وصعوبة تتبعه.

وأضاف المركز، عبر حسابه على تويتر، “لدينا في مركز اعتدال الكفاءة التقنية والفكرية والإعلامية والتعاون الدولي لرصده وكشفه ودحض مزاعمه بشمولية واحترافية عالية”.