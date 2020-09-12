كورونا حول العالم… أكثر من 28.63 مليون مصاب والوفيات تتعدى 918 ألف

أظهر بيانات موقع Worldmeters أن أكثر من 28.63 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918 ألف حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و633 ألف إصابة و نحو 197ألف وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و657 ألف إصابة و77 ألف حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و283 ألف إصابة وأكثر من 130 ألف وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت أكثر من مليون حالة و18 ألف حالة وفاة.