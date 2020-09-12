آرسنال وفولهام في إفتتاحية الدوري الإنجليزي

يفتتح فريق آرسنال، اليوم السبت، منافسات الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2021، بمواجهة فولهام، على ملعب كرافن كوتيغ.

سيبدأ آرسنال الموسم الجديد من الدوري بشكل مختلف تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي غيّر الكثير داخل الفريق اللندني، وسيقدم المزيد في الموسم الجديد، بعد مكافأته من إدارة “الغانرز” بتغيير المسمى الوظيفي له من مدرب إلى مدير فني، عقب تكليل نجاحه بالفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، وكأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.

وسيقاتل آرسنال من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري بعد غياب دام 4 أعوام، منذ أن أنهى “المدفعجية” موسم “البريميرليغ” في المركز الثاني.

وسيحاول محمد النني الظهور بشكل مميز في المباراة، بغرض التمسك ببقائه ضمن كتيبة ميكيل أرتيتا، بعد أن أعلنت إدارة النادي الإنجليزي رغبتها في بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النني ظهر بمستوى جيد بعد عودة النشاط الكروي عقب توقف كورونا، مما يمنحه فرصة في التمسك بقميص آرسنال.

وأكد مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا، ثقته الشديدة في الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، وأشار إلى أنه واثق من رغبة اللاعب في تجديد تعاقده مع “الغانرز”.

وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحافي افتراضي، قبل لقاء آرسنال أمام فولهام، عن مشاركة مسعود أوزيل في المباراة: “كل اللاعبين متاحين، وأوزيل تعاقده مازال سارياً، ومازال مستمراً في التدريب، ويبذل أقصى جهده”.