أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء .
تنبيه عاجل.. رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة
المدينة المنورة -الوئام:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.