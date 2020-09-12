تنبيه عاجل.. رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء .