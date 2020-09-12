“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute)، تحقيق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة)، نموا في إجمالي الأصول يبلغ 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، خلال شهر سبتمبر 2020، لتصل إلى 390 مليار دولار (1.463 تريليون ريال)، مقارنة مع 360 مليار دولار الشهر الماضي.

والصناديق السيادية عبارة عن محفظة تؤسسها الدول أو الهيئات الحكومية لإدارة ثرواتها وفوائضها المالية في استثمارات متنوعة مثل البورصة والسندات والعقارات والمشروعات الكبرى.

وتعادل أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 5% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية البالغ عددها 89 صندوقاً بإجمالي أصول نحو 7.833 تريليونات دولار في سبتمبر.

وتستهدف المملكة أن يكون حجم صندوق الاستثمارات العامة 533.3 مليار دولار (2 تريليون ريال) في عام 2030، وحولت المملكة 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي في مارس وأبريل 2020.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، في يوليو الماضي، أنه يستثمر 85 مليار دولار في 20 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية «تداول» بمختلف القطاعات الرئيسة، تنويعاً لمحفظته الاستثمارية.

ووقع صندوق الاستثمارات، في يونيو 2020، على اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 2.32% من أسهم شركة «جيوبلاتفورمز» الهندية، منصة الخدمات الرقمية الرائدة في الهند، بقيمة 1.5 مليار دولار (5.63 مليارات ريال).

من جهة أخرى قالت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر لها، إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية «أنت جروب»، وحدة التكنولوجيا المالية لمجموعة علي بابا، والشركة المهيمنة في قطاع مدفوعات الأجهزة المحمولة بالصين.

وأوضحت المصادر أن حجم الطرح المتوقع قد يصل إلى 30 مليار دولار إذا سمحت ظروف السوق، مشيرة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة تلقى اتصالات من «أنت جروب» عن طريق مستشاريها للنظر في الاستثمار في الصفقة.