الشرقية: جولات رقابية على المنشآت التجارية والأسواق وقيد 25 مخالفة لإجراءات كورونا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (464) جولة رقابية، تَبِعتها (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (25) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد – 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (854) موقعاً، باستخدام (151548) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (446) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (6873) طناً من النفايات، وإزالة (2984) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (8804) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.