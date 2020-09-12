شرطة مكة: ضبط ستة مقيمين تشاجروا بأحد الأحياء السكنية في جدة

تمكنت شرطة مكة، اليوم (السبت)، من ضبط ستة مقيمين، بعد شجارهم في أحد الأحياء السكنية، في محافظة جدة.

وقال الرائد محمد الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن المقيمين عددهم 6، ومن الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم.

وشدد المتحدث أنه جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.