مصر.. المؤبد على مرشد الإخوان و11 آخرين في “أحداث عنف بورسعيد”

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الأخوان المسلمين (التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية) و11 آخرين في قضية “أحداث عنف بورسعيد”.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم حكمها في إعادة محاكمة بديع و74 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في آب/ أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

وعاقبت المحكمة 56 من المتهمين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت غيابيا على اثنين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات.

كما حكمت بالسجن لمدة ستة شهور على ثلاثة ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة شخص واحد.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 آب/أغسطس 2013 ارتكبوا بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، “جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة بديع والقياديين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.