شرطة الرياض: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزييف عملات نقدية #عاجل

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (السبت)، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، متهم بالترويج لبيع عملات نقدية مزيفة.

وقال الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص، لتورطهم بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي.

وأوضح الكريديس، في بيان، أن المتهمين هم مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأشار إلى أنه تم القبض عليهم داخل وحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض، وضبطت بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها، بما يعادل (930,000) تسعمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي.

وشدد “الكريديس”، في ختام بيانه، على أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.