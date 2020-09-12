بينها طبيب بيطري بدون ترخيص.. ضبط عدة مخالفات لأنظمة الثروة الحيوانية في مكة

تمكنت إدارة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، من ضبط ورصد عدد من المخالفات، خلال جولات تفتيشية على المنشآت البيطرية في المحافظة.

وتمثلت تلك المخالفات في عدم توفر تراخيص للمنشآت ، أو توفر ترخيص مزاولة المهنة للطبيب البيطري، ووجود طبيب غير متخصص.

من جانبه، ناشد المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

من جانبه قال المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، إن “هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية تهدف إلى حسن العمل بها وتحسين إجراءات الأمن الحيوي ومراعاة تلك المشاريع والمنشآت للرفق بالحيوان وفقًا لنظامَي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

ودعا الغامدي ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في العاصمة المقدسة ، لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.

كما ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصيدليات البيطرية، بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء.