شاشات وغرفة عمليات لمتابعة “التعلم عن بعد” في عسير

دشن سعد الجوني، مدير عام التعليم في منطقة عسير، خدمة شاشات متابعة زيارات القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمدارس، ودعم عمليات التعلم عن بُعد، وسير الأداء والتقارير اليومية، وذلك سعيا لإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة.

وأوضح فائز الشهري، رئيس قسم القيادة المدرسية، أن توفير هذه القناة يأتي لمتابعة العمل الميداني الناتج عن زيارات المشرفين والمشرفات وعمل المسؤول ومعرفة ما يقدم بجودة، وآليات تقديم المساعدة للميدان من خلال غرفة العمليات، وتوجيه المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم للمدارس.

وأكد أن ذلك يأتي إضافة إلى معرفة فرص النجاح والتحسين وخلق النماذج والقدوات في المدارس ودعم العمل في منصة “مدرستي”.