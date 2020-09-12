وزير التعليم يشيد بمبادرة معلم جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على #منصة_مدرستي

زار المدير العام للتعليم بمنطقة ‎جازان د.إبراهيم أبوهادي، المعلم محمد دغريري في منزله بمحافظة صامطة، مشيداً بمبادرته بزيارة الطلاب في منازلهم ومساعدتهم في التسجيل بـ منصةمدرستي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات ‎وزير التعليم حمد آل الشيخ وتقديراً لمكانة المعلم في المجتمع، بحسب بيان للوزارة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا للمعلم محمد حمد دغريري من مدرسة جبل المعادي الابتدائية بهروب والتي تتبع تعليم صبيا بجازان، وهو يعلم الطلاب على منصة التعليم الجديدة عن بُعد مدرستي وبرفقته قائد المدرسة عبدالله جابر المالكي.

وتوجه المعلم محمد دغريري، لمنازل الطلاب على متن سيارة دفع رباعي قديمة بسبب وعورة الطرق الجبلية والتي لا تتسع سوى لمركبة واحدة في بعض المواقع لتدريبهم والشرح لهم عن كيفية الدخول لمنصة مدرستي التعليمية في بادرة لقيت إشادة واسعة.