“الجوازات” تحذر من عدم استلام جواز السفر في المدة المحددة

جددت المديرية العامة للجوازات تحذيرها من أنه سيتم إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في حال عدم استلامه خلال المدة المحددة للاستلام من تاريخ إصداره أو تجديده.

ونشرت المديرية تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” جاء فيها “أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفركخلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم” .

وقد أعلنت قبل أيام عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة”.