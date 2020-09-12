“حميدتي” للسودانيين: البلاد غير مسجلة باسم أحد

ناشد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، و قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” جميع السودانيين الابتعاد عن الفرقة، ودعاهم إلى التحلي بروح الوحدة و احترام الآخر

وقال” حميدتي” في كلمة خلال حفل تدشين حملة قوات الدعم السريع لمساعدة متضرري السيول والأمطار اليوم (السبت):” لابد من قبول بعضنا البعض وأن البلاد ليست مسجلة باسم أحد ، و أن الجميع سواسية”

و أهاب بالابتعاد عن “الجعجعة” والعمل لخدمة الوطن والمواطنين وقال:”الجعجعة مابتحل مشكلة اتكلم وافعل”

وقال “حميدتي” إن دعم متضرري الفيضانات والسيول واجب يقدمه الدعم السريع للناس محتفيا بمساهمات الدعم السريع في مجالات تأمين امتحانات الشهادة السودانية وبسط الأمن وحماية الحدود.