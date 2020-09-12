كورونا سيؤدي إلى إفلاس الأندية واللاعبين.. مسؤول ألماني يحذر

أطلق مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فريدي بوبيتش، تحذيرات خطيرة بشن تفشي فيروس كورونا.

وقال في تصريحات لبوابة “تي-أونلاين.دي إي” الإخبارية: “كلما طالت أزمة الوباء، كلما كان تأثيرها أكبر. قد تواجد أندية كبيرة، الإفلاس”.

وتابع: “السوق سيظل مفتوحاً دائماً بالنسبة لنجوم أمثال ليروي ساني وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، لكن العديد من اللاعبين الأخرين قد يختلف الوضع بالنسبة لهم، في ظل الفوارق في القدرات”.

وقال بوبيتش: “بخلاف مثل هؤلاء النجوم، قد يواجه لاعبون محترفون في كرة القدم، أزمة بطالة في المستقبل”.

وأضاف بوبيتش أن وضع سقف للرواتب قد يشكل سبيلاً للتغلب على هذا الاتجاه.