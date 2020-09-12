التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الثالث

نشرت وزارة التعليم، السبت، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة من الأسوبع الثالث.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن الدروس ستعرض عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.



جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/cbhSwHFfld — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 12, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/BVyZJm9caX — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 12, 2020