#التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الثالث

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الرياض - الوئام

نشرت وزارة التعليم، السبت، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة من الأسوبع الثالث.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن الدروس ستعرض عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

 

 

 