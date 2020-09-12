شوكة في ظهر #تركيا .. #اليونان تحصل على 18 طائرة “رافال” و 4 فرقاطات من #فرنسا

أفادت تقارير وسائل إعلام دولية، السبت، بأن اليونان حصلت على 18 طائرة “رافال” و 4 فرقاطات من فرنسا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان “ستعزز” أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائر.

وتعد الخطوة اليونانية شوكة في ظهر تركيا، بعدما تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط إزاء الأنشطة التركية غير القانونية لاستغلال ثروات النفط والغاز الطبيعي على حساب دول المنطقة، وبدأت التحركات الدولية للوقوف في وجه انتهاكات أنقرة بخطوات جادة، كانت آخرها دراسة إقرار عقوبات من دول الاتحاد الأوروبي.