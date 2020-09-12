أردوغان يغالط الأرقام و يهاجم “موديز” بعد تصنيفها الكارثي لتركيا .. افعلوا ما تريدون

يستمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في مغالطته لكل الحقائق على الأرض، ففي الوقت الذي يحتاج الجميع لتصنيف و أرقام وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمعالجة الاقتصاد و الانتباه للأخطاء، وقف أردوغان يهاجم الأرقام و الإحصائيات التي كشفت عنها الوكالة .

وهاجم أردوغان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بعد أن خفضت تصنيف تركيا، مقللا من أهميتها ومؤكدا أن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نحو الأعلى.

ووقف أردوغان اليوم السبت خلال حضوره حفل تخريج في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا: يهتف “افعلوا ما تريدون، تصنيفكم لا قيمة له، الحقيقة واضحة، بينما وقفت الأرقام و الإحصاءات لتعلن عن نفسها وتؤكد انهيار الاقتصاد التركي،الذي أذاقه أردوغان ويلات أوهامه التوسعية .

وأعلنت “موديز” في وقت سابق من السبت، عن خفض التصنيف الائتماني لتركيا من B1 إلى B2، مع نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد التركي.

وأشارت الوكالة إلى وجود 3 عوامل رئيسية تلعب دورها في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، وهي المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.