أول سيدة تتقدم لرئاسة نادٍ رياضي في المملكة: لدي الخبرة الكافية #عواطف_السهو

قالت السيدة “عواطف السهو”، أول امرأة سجلت اسمها كمرشحة لرئاسة نادٍ رياضي في المملكة “لدي الخبرة والإمكانيات الكافية لإدارة نادي القلعة”.

وأضافت السيدة السهو، التي ترشحت لرئاسة نادي القلعة بالجوف بعد نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة زوجها أحمد السهو “هذه خطوة مهمة، أنا سعيدة بهذه المناسبة ولدي تفاؤل كبير وخاصة مع وجود زوجي، فهو يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الجوف وخارجها، وله تاريخ عريق وخبرات رياضية كبيرة جداً”.

وتابعت “أن خطوة ترشحها تحقق رؤية المملكة 2030 وتؤكد أهمية مشاركة النساء في تولي المناصب القيادية، وخاصة بعدما أثبتت المرأة السعودية نجاحها وجدارتها في جميع المجالات”، وفقا لقناة العربية.

وأنهت تصريحها قائلة “أهم أهدافي حاليا هو الصعود بفرق النادي من الدرجة الثانية، وقبل ذلك تشكيل مجلس نسائي رياضي ليكون الأول في المملكة.