رئيس اتحاد كرة القدم يطمئن على حالة مصابي #كورونا في بعثة #الهلال بأبطال آسيا

أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اتصالا هاتفيا برؤساء بعثات الأندية السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 “النصر، التعاون، الهلال، الأهلي”، والتي تستعد لاستئناف المسابقة في غرب آسيا الاثنين في الدوحة.

واطمأن المسحل على حالة المصابين من بعثة الهلال بعد ثبوت إصابة 6 من أفراد البعثة بفيروس كورونا المستجد، متمنيا لهم الشفاء العاجل، والسلامة لجميع أفراد بعثات الأندية الأربعة.

وأكد المسحل وقوف الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم وخدمة ممثلي الوطن وتسخير الإمكانات المطلوبة لكافة الأندية للظهور بشكل مميز وتحقيق الأهداف المرجوة.