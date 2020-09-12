هل ستطلق الرباط خطا جويا بينها وبين تل أبيب؟ صحف إسرائيلية تؤكد و المغرب ترد

تداولت صحف الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، الكثير من الأخبار عن قرب انطلاق خط جوي مباشر بين إسرائيل و المغرب، مما دعا الرباط للرد و توضيح الأمر.

و نفى مصدر دبلوماسي مغربي كبير “بشكل قاطع” صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، بصدد قرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف صحيفة هسبريس المغربية اسمه، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل “مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار”.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة ضمن الخطوة التالية من الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب لتسهيل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.