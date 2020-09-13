الحشرات تغلق منشأة غذائية بـ”غزة مكة”

أغلقت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في بلدية الغزة الفرعية، منشأة غذائية، أسفر عنها ضبط مخالفات صحية.

وكانت أبرز المخالفات وجود حشرات (صراصير)،‏ وتدني في مستوى النظافة، ومخالفة شروط النقل والتخزين.

وتم إتلاف 22 لتر سلطات لسوء الحفظ، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.