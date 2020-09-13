“الفيصل” يطلق منصة “أمن” للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في مكة

أطلق أمير منطقة مكة⁧‫ خالد الفيصل، منصة نظام “أمن” وهي أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي‬⁩ في دورته الحالية تحت عنوان “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟”، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

ويستمع الفيصل إلى شرح عن منصة نظام “أمن”، التي تربط ⁧‫إمارة مكة‬⁩ بشرطة المنطقة إلكترونيًا، وتُعد نواة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، وتُمكن منصة نظام “أمن” المختصين بإمارة مكة‬⁩ من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل مستمر وفي كل الأوقات والبحث والاستعلام إلكترونيًا عن القضايا الجنائية وكذلك عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين والمخالفات وتفعيل المسح الأمني والتراسل إلكترونيًا.