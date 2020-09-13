“الفيصل” يطلق منصة “أمن” للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في مكة

أطلق أمير منطقة مكة خالد الفيصل، منصة نظام “أمن” وهي أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟”، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.
ويستمع الفيصل إلى شرح عن منصة نظام “أمن”، التي تربط إمارة مكة بشرطة المنطقة إلكترونيًا، وتُعد نواة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، وتُمكن منصة نظام “أمن” المختصين بإمارة مكة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل مستمر وفي كل الأوقات والبحث والاستعلام إلكترونيًا عن القضايا الجنائية وكذلك عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين والمخالفات وتفعيل المسح الأمني والتراسل إلكترونيًا.