اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز عبدالله الحامد، اتفاقية تعاون مشترك تتيح لكل طرف الاستفادة من إمكانيات الطرف الآخر، وتعزز تبادل الخبرات بينهما في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدراسات والبحوث.

جاء ذلك في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030.

وترافق مع توقيع الاتفاقية بمقر النيابة العامة بالرياض، تدشين قاعات التدريب المشترك التي أشرفت على إنشائها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وقال بهذه المناسبة الشيخ سعود المعجب إن النيابة العامة تهدف من وراء هذه الشراكة الجديدة، إلى الرفع من مستوى البيئة التدريبية في النيابة العامة عبر التعاون مع هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة، بالإضافة إلى المساهمة في نقل خبرات النيابة العامة القانونية والعدلية إلى مراكز الدراسات والبحوث في الجامعة لمساعدتها في مزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي ما سيثمر إن شاء الله عن مخرجات علمية تفيد مجتمع الطلبة ومؤسسات الدولة على حد سواء.

وأكد الدكتور الحامد أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل اهتمام الجامعة بالمشاركة في تطوير العملية العدلية بالمملكة ممثلة بالنيابة العامة، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية فيها، بما يعزز التعاون المشترك لبناء جيل أكاديمي قانوني مميز يخدم وطنه.