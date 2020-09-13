هيئة المحامين تطلق خدمة الاستشارات القانونية عبر مركز ناجز للخدمات العدلية

أطلقت الهيئة السعودية للمحامين، بالتعاون مع مركز ناجز للخدمات العدلية المشغل من قبل شركة علم، خدمة الاستشارات القانونية مدفوعة الأجر، وذلك من خلال مجموعة من المحامين المرخص لهم.

وأعرب المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء عبدالحميد ناجي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، عن تفاؤلهم بالتعاون المشترك بين الهيئة السعودية للمحامين ومراكز ناجز للخدمات العدلية، إذ يحقق هذا التعاون الارتقاء بالأداء المهني القانوني، وتطوير قطاع ممارسة الخدمات القانونية، ليكون قطاعًا رائدًا يسهم في التنمية وتحقيق العدالة.

ويعد مركز ناجز نموذجيًا في خدمة أصحاب الأعمال والأفراد، والاعتناء بتقديم الخدمات العدلية بجودة عالية، وبيئة عمل احترافية توفر على المستفيد وقته وجهده، وتتيح له أوقات العمل الرسمي.

يذكر أن مركز ناجز أتاح إمكانية الاستفادة من خدمة الاستشارات القانونية عن بُعد، وذلك من خلال الاتصال المرئي من جميع مناطق المملكة.