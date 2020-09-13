آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات تتخطى حاجز الـ29 مليون حالة والوفيات تصل لـ925 ألف

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تخطت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 29 مليون حالة، حتى كتابة التقرير، وذلك وفق مؤشرات “وورلد ميتر” المعنى برصد البيانات الخاصة بالفيروس المستجد حول العالم، ورصدت المنصة وصول عدد الوفيات جراء الفيروس 925.613 حالة، بينما تعافى 20 مليون 890 ألف حالة منذ بدء تفشى الوباء حول العالم.

وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس بعدد اقترب من 7 ملايين إصابة، بينما احتلت الهند المركز الثاني بـ4 ملايين و788 ألف إصابة، وجاءت فى المركز الثالث البرازيل بـ4 ملايين و315 ألف حالة، واحتلت روسيا المركز الرابع بنحو مليون و62 ألف، ثم بيرو فى المركز الخامس بنحو 722.832 حالة.