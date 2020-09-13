عاجل.. منصّات “سكني” الرقمية تُقدم خدمات تفاعُليّة لتسهيّل تملُك الأُسر السُعودية

سجّلت منصات برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الأسبوع الماضي للاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة عبر تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد 199090 وحساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر”، ضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهُل معها الوصول للمواطنين على مدار الساعة.

وتجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 خلال أسبوع مع نحو 39 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم التجاوب معها عبر موقع “سكني” 8830 استفسار كما تمت معالجة نحو 2100 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، كما تُقدم منصة “سكني” (sakani.housing.sa) خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع 6421 استفسار عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على كافة أسئلة الأسر السعودية حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وتجاوز أعداد الزيارات لتطبيق “سكني” 159 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل

(الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وحجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات).

ويستمر “سكني” في ضخ مزيداً من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -، ضمن 82 مشروعاً توفّر ما يتجاوز 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 197 مخططاً توفر أكثر من 173 ألف أرضاً سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية.