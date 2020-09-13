جماهير الاتحاد لـ”البلوي”: “لأجل عين تكرم مدينة”

طالبت الجماهير الاتحادية المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حامد البلوي بالاستمرار عقب نجاحه في إعادة وهج الفريق من جديد وإخراجه من نفق الهبوط المظلم بعد تغلبه في آخر جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نظيره العدالة بهدفين دون رد.

جاءت المطالبات من قبل جماهير العميد على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بروز جهد البلوي الكبير في الفريق وإبعاده تماماً عن الضغوطات الجماهيرية والإعلامية وظهور بشكل مختلف عما كان عليه قبيل قدومه مجددةً أملها في أن يستمر البلوي ويلبي مطالبها باستمراره، على حد تعبيرهم.

البلوي من جانبه ألمح في تصريحات صحفية، لعدم إمكانية استمراره في منصبه بنادي الاتحاد بسبب ظروفه العملية وهو ماجعل الجماهير ناديه تطالب ببقائه واستمراره حفاظاً على استقرار الفريق بالإضافة لقرب بداية الموسم الجديد، مؤكدةً أنه أفضل من يمكن أن يعيد كرة القدم بنادي الاتحاد في هذه المرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عينت البلوي مديراً تنفيذياً لكرة القدم منتصف شهر يونيو الماضي ليقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبر الأمان في فترة وجيزة.