نائب أمير الرياض: توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث امتداد لدعم القيادة للمحافظة على الإرث العمراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق أعمال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتراثية وسط مدينة الرياض, امتداد للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين للمحافظة على تراث وثقافة هذا الوطن الزاخر بإرث عمراني وتاريخي.

وأشار إلى ما تحمله هذه الأماكن والقصور الأثرية من دلالات تاريخية تعكس ذاكرة الرياض ثقافياً وعمرانياً، وتطويرها والعناية بها يأتي ضمن ما تحمله رؤية المملكة 2030 من عناية واهتمام بتراث هذا الوطن، وتعزيز لموارده الاقتصادية والثقافية والسياحية, متمنياً لوزارة الثقافة وهيئة التراث والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض التوفيق والنجاح لإنجاز هذا المشروع.