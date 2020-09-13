قال عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن أشكال العنف الأسري تتنوع وتختلف صوره؛ ويعد الأطفال والنساء، وكبار السن، أكثر الفئات تعرّضاً له.
وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “لدينا في السعودية أنظمة عديدة تتصدى لهذه الآفة الخطيرة، ولن تكون فاعلة إلاّ بمشاركة الجميع في الإبلاغ عن أي حالة عنف على الرقم 1919”.
العواد: المملكة لديها أنظمة عديدة تتصدى لأشكال العنف الأسري كافة
قال عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن أشكال العنف الأسري تتنوع وتختلف صوره؛ ويعد الأطفال والنساء، وكبار السن، أكثر الفئات تعرّضاً له.