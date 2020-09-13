“وباء مزيف”.. احتجاجات في ألمانيا ضد تدابير كورونا

تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن ألمانية، احتجاجاً على التدابير الحكومية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشرطة قد أوقفت مسيرة للمتظاهرين في ميونيخ لأن عدد المشاركين فيها أكثر من العدد المسموح (500 شخص)، حيث قالت الشرطة إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 3000 شخص، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوقفت الشرطة المسيرة لتجاوز عدد المشاركين فيها العدد المسموح فضلاً عن عدم ارتدائهم كمامات، وعلى أثر ذلك قطع المنظِّمون المسيرة وناشدوا المشاركين العودة إلى المسيرة الرئيسية في ساحة «تيريزنفيزه».

وذكرت الشرطة أنها نقلت كل قواتها المتاحة إلى هناك، ولم تقع حتى الآن أي حوادث ولم تلقِ الشرطة القبض على أحد بعد.

وخرج العديد من الأشخاص في هانوفر وفيسبادن إلى الشوارع، احتجاجاً على تدابير «كورونا»، وسارت المظاهرات بشكل سلمي حتى الآن لكن الشرطة ظلت متحفزة.

وتحدثت واحدة ممن ألقوا خُطَبَاً في المظاهرة عما سمتها «جائحة مزيفة»، وقالت: «إنهم يسلبوننا حقوق الإنسان»، في إشارة إلى الحكومة الألمانية. واتهمت الحكومة بتبديد أموال الضرائب، وكانت مبادرة خاصة هي التي أخطرت عن المظاهرة تحت اسم «السير نحو الحرية».

وفي مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن، بدأت حركة احتجاجية بعد ظهر اليوم بشكل سلمي، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة.