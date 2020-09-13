قبائل يمنية توقع وثيقة “شرف” للخلاص من مليشيات الحوثيين

وقعت قبائل يمنية مؤخرا وثيقة “وطنية وشرف” للخلاص والاتحاد في وجه مليشيات الحوثيين، واعتبرت الوثيقة من تخلف عنها خائن للوطن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن قبيلة بني سيف ومن معهم من أصحابهم قبائل مراد ضربوا مثلا في البطولة والفداء من خلال التعاهد على النصر أو الشهادة دون أرضهم وكرامتهم وديارهم ضد مليشيات الحوثيين، وهذا الموقف المشرف لهذا الفخذ من قبيلة مراد ينم عن حالة وعي عالٍ وإدراك لطبيعة معركة العزة والكرامة ضد مرتزقة طهران “مليشيا الحوثي”.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أن الوثيقة الموقعة من بني سيف ومن معهم من قبائل مراد تنص على: كل من يترك موقعه أو الجهة التي تم تكليفه بها فإن دمه مهدور (دم حنش)، من ثبت أنه حوثي أو عميل أو يعمل للحوثيين فإن دمه مهدور (دم حنش)، كل من بث شائعات وأراجيف خدمة للحوثيين فإنه يعتبر من ضمن العدو ودمه مهدور (دم حنش).

وتابع الإرياني “نشيد بموقف جميع فخوذ بني سيف ومن معهم من أصحابهم من قبائل مراد الذين وقعوا على الوثيقة وقدموا درسا بليغا وغير مسبوقا في دور القبيلة في الدفاع عن المكتسبات الوطنية والمساهمة في شرف معركة استعادة الدولة. ونؤكد إن ضريبة الاستسلام لمليشيا الحوثي تفوق عشرات المرات ضريبة مواجهته”.