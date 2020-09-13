عجائب #كورونا.. شاهد.. طائرات إيرباص تتحول إلى مقاهٍ عامة لتجنب الإفلاس

تحولت طائرة إيرباص توقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا إلى مقهى لجذب الزبائي في باتايا التايلندية.

وأظهرت صورا زبائن يحتسون القهوة والمشروبات في مقاعد الدرجة الاقتصادية داخل طائرة إيرباص التي توقفت نتيجة تداعيات كورونا الاقتصادية على مجال الطيران حول العالم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي يوليو الماضي، أشارت تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) إلى أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا إلا في حدود العام 2024.

وقال مدير القسم المالي بالاتحاد إن الضبابية التي تخيم على قرارات الدول بفتح الحدود هي العامل الرئيس في هذه التقديرات. وبحسب التوقعات فستبلغ أرباح شركات الطيران لهذا العام 419 مليار دولار أي نصف الإيرادات السنوية التي كان يحققها قطاع الطيران التجاري قبل تفشي مرض كوفيد-19.